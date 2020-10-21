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«Крылья Советов» разгромили «Ротор» и вышли в плей-офф Кубка России

«Крылья Советов» разгромили «Ротор» и вышли в плей-офф Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В заключительном матче третьего тура элитного группового раунда Кубка России «Крылья Советов» одержали победу в матче с волгоградским «Ротором». Встреча проходила на «Самара Арене» и завершилась со счётом 3:0.

Самарцы открыли счёт на 33-й минуте мачта. Получив мяч от Максима Витюгова, защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров пробил точно в ворота. На 44-й минуте встречи Комбаров стал ассистентом, выведя на ударную позицию Дмитрия Цыпченко, и тот в касание переправил мяч в сетку ворот «Ротора». На 79-й минуте Иван Сергеев выкатил мяч в центр вратарской, и Егор Голенков довёл счёт до разгромного.

«Крылья Советов», набрав 6 очков, заняли первое место в группе и вышли в раунд плей-офф.

В субботу, 24 октября, «Крылья Советов» встретятся с «Факелом» в Воронеже в матче 17-го тура ФНЛ.

Кубок России. Группа 7
21 октября 2020, среда. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 Комбаров – 33'   2:0 Цыпченко – 44'   3:0 Голенков – 79'
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