«Крылья Советов» разгромили «Ротор» и вышли в плей-офф Кубка России

В заключительном матче третьего тура элитного группового раунда Кубка России «Крылья Советов» одержали победу в матче с волгоградским «Ротором». Встреча проходила на «Самара Арене» и завершилась со счётом 3:0.
Самарцы открыли счёт на 33-й минуте мачта. Получив мяч от Максима Витюгова, защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров пробил точно в ворота. На 44-й минуте встречи Комбаров стал ассистентом, выведя на ударную позицию Дмитрия Цыпченко, и тот в касание переправил мяч в сетку ворот «Ротора». На 79-й минуте Иван Сергеев выкатил мяч в центр вратарской, и Егор Голенков довёл счёт до разгромного.
«Крылья Советов», набрав 6 очков, заняли первое место в группе и вышли в раунд плей-офф.
В субботу, 24 октября, «Крылья Советов» встретятся с «Факелом» в Воронеже в матче 17-го тура ФНЛ.
- 21 октября 2020
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