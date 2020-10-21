Шамов, отразивший два пенальти в Кубке России: секретов нет, стараюсь запутать соперника

Вратарь тульского «Арсенала» Егор Шамов прокомментировал результат матча элитного раунда Кубка России с «Текстильщиком» (0:0, 4:3 — по пенальти). Напомним, голкипер отразил два удара в серии послематчевых пенальти.



«Здорово, что выиграли и решили задачу по выходу в следующий этап, однако лучше это было бы сделать в основное время. Возможности были. Но всё-таки главное — победа. Был ли уверен перед серией пенальти? Уверенность присутствует всегда. Важно, чтобы она не перерастала в самоуверенность, стараюсь контролировать этот момент. Никаких секретов по отражению пенальти у меня нет. Просто стараюсь запутать бьющего соперника и отразить удар.



Ожидания от ближайшего матча в чемпионате с ЦСКА? Будет непросто, «армейцы» сейчас на ходу. Но мы поедем в Москву за победой и приложим все силы, чтобы выиграть», — приводит слова Шамова Sport24.

Тульский «Арсенал» обыграл «Текстильщик» по пенальти и вышел в плей-офф Кубка России