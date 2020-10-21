«Ахмат» обыграл «Шинник» и вышел в плей-офф Кубка России
В матче 3-го тура элитного группового раунда Кубка России «Шинник» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле и завершилась победой гостей в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 — по пенальти).
На 54-й минуте встречи первый гол забил нападающий «Ахмата» Ислам Альсултанов. Результативную передачу отдал полузащитник Артём Тимофеев. В компенсированное время матча ответный гол забил защитник «Шинника» Павел Евсеев. В серии послематчевых пенальти удачливее оказались гости.
Грозненский «Ахмат» набрал 6 очков и занял 1-е место в группе 6, выйдя в раунд плей-офф Кубка России. Ярославский «Шинник» набрал 1 очко и занял 3-е место. Соперником команд по группе является «Знамя».
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