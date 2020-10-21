Джикия и Жиго вернулись в общую группу «Спартака»

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что защитники Георгий Джикия и Самуэль Жиго вернулись в общую группу команды.

«К тренировкам в общей группе приступили защитники Георгий Джикия и Самуэль Жиго. Наш капитан отбыл положенный срок самоизоляции, а француз восстановился после мышечного повреждения», — сообщает пресс-служба «Спартака».

7 октября пресс-служба сборной России в «Телеграме» сообщила о подозрении на коронавирус у двух футболистов национальной команды. По итогам одного из регулярно проводимых обследований у Георгия Джикии и Маринато Гильерме были получены сомнительные результаты тестов. Оба футболиста были изолированы.

Самуэль Жиго получил мышечную травму в матче РПЛ с ЦСКА (1:3).