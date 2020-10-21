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«Шахтёр» забил «Реалу» три гола в первом тайме

«Шахтёр» забил «Реалу» три гола в первом тайме
Футбол / Лига чемпионов 0

Донецкий «Шахтёр» забил мадридскому «Реалу» три гола за первые 45 минут матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

В составе «Шахтёра» мячи на счету Тете и Манора Соломона. Защитник «Реала» Рафаэль Варан забил гол в свои ворота.

Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов проходит на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Соперниками «Реала» и «Шахтёра» по группе B в Лиге чемпионов являются миланский «Интер» и мёнхенгладбахская «Боруссия», которые также проведут матч сегодня.

Напомним, «Реал» вышел в групповой этап главного еврокубка напрямую, выиграв чемпионат Испании в прошлом сезоне. «Шахтёр» в свою очередь стал чемпионом Украины.

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