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«Бавария» — «Атлетико»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Бавария» — «Атлетико»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Атлетико» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес, Киммих, Горецка, Мюллер, Толиссо, Коман, Левандовски.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Фелипе, Савич, Триппьер, Коке, Эррера, Карраско, Льоренте, Фелиш, Суарес.

Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. В бригаду войдут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.

Соперниками «Баварии» и «Атлетико» по группе А являются «Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург».

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