Форвард «Крыльев» Сергеев прокомментировал разгромную победу над «Ротором»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал результат матча Кубка России с «Ротором» (3:0).
«Мы не знали, какой состав приедет в Самару. На любого соперника настраиваемся одинаково, только на победу. Повторюсь, о планах «Ротора» не знали. Вышли на поле и играли в свою игру.
Всегда хочется играть с командами уровня Премьер-Лиги, чтобы посмотреть чего мы стоим. Посмотрим, на кого выйдем. В любом случае, будем играть только на победу и как можно дальше пройти по турнирной сетке.
У нас все ребята достойны играть в стартовом составе. Сегодня главный тренер выбрал именно такой состав. Каждый из них достоин места на поле. Ребята сегодня доказали это и, главное, выиграли», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 21 октября 2020
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