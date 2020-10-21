Форвард «Крыльев» Сергеев прокомментировал разгромную победу над «Ротором»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал результат матча Кубка России с «Ротором» (3:0).

«Мы не знали, какой состав приедет в Самару. На любого соперника настраиваемся одинаково, только на победу. Повторюсь, о планах «Ротора» не знали. Вышли на поле и играли в свою игру.



Всегда хочется играть с командами уровня Премьер-Лиги, чтобы посмотреть чего мы стоим. Посмотрим, на кого выйдем. В любом случае, будем играть только на победу и как можно дальше пройти по турнирной сетке.



У нас все ребята достойны играть в стартовом составе. Сегодня главный тренер выбрал именно такой состав. Каждый из них достоин места на поле. Ребята сегодня доказали это и, главное, выиграли», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.