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«Реал» дома проиграл «Шахтёру», пропустив три гола в первом тайме

«Реал» дома проиграл «Шахтёру», пропустив три гола в первом тайме
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шахтёр» обыграл мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В первом тайме «Шахтёр» забил «Реалу» три мяча. В составе «Шахтёра» мячи на счету Тете и Манора Соломона. Защитник «Реала» Рафаэль Варан забил автогол. Тете технично накрутил защитника и из штрафной пробил по воротам — Куртуа среагировал, но Варан, пытаясь опередить Детиньо, переправил мяч в свои ворота.

На 54-й минуте матча Лука Модрич отыграл один мяч, забив ударом в девятку. Спустя пять минут Винисиус Жуниор отобрал мяч у Марлоса, на скорости влетел в штрафную и хлёстко пробил точно в нижний угол ворот, забив второй гол мадридцев. В добавленное время судья отменил гол Вальверде из-за офсайда после VAR.

Соперниками «Реала» и «Шахтёра» по группе B в Лиге чемпионов являются миланский «Интер» и мёнхенгладбахская «Боруссия», которые также проведут матч сегодня.

Напомним, «Реал» вышел в групповой этап главного еврокубка напрямую, выиграв чемпионат Испании в прошлом сезоне. «Шахтёр» в свою очередь стал чемпионом Украины.

Лига чемпионов. Группа B. 1-й тур
21 октября 2020, среда. 19:55 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 3
Шахтёр Д
Донецк, Украина
0:1 Тете – 29'   0:2 Варан – 33' (автогол)   0:3 Соломон – 42'   1:3 Модрич – 54'   2:3 Винисиус Жуниор – 59'
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