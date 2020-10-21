Модрич: нет времени расстраиваться из-за проигрыша «Шахтёру»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал проигрыш в матче с «Шахтёром» (2:3).

«У нас не получилась игра в первом тайме. «Реал» стал играть лучше во втором тайме, но этого было недостаточно, чтобы совершить камбэк. Мы должны идти дальше. Нет времени расстраиваться из-за этого результата. Мы должны оставаться позитивными и сплочёнными, и должны стать лучше. Уверен, мы будем совершенствоваться. Команде нужно поверить в себя и быть готовой к Класико", — цитирует Модрича Marca.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шахтёр» обыграл мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Соперниками «Реала» и «Шахтёра» по группе B в Лиге чемпионов являются миланский «Интер» и мёнхенгладбахская «Боруссия», которые также проведут матч сегодня.