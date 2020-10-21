Зинедин Зидан: несу ответственность за то, что произошло в матче с «Шахтёром»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с донецким «Шахтёром» (2:3).
«Произошедшее беспокоит. Я несу ответственность за это. Команда не выглядела так, как мне хотелось, но в таком случае это моя вина. Игроки на поле нуждаются в решениях тренера», — приводит слова Зидана Marca со ссылкой на Movistar.
Соперниками мадридского «Реала» и донецкого «Шахтёра» по группе B в Лиге чемпионов являются миланский «Интер» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Напомним, мадридский «Реал» вышел в групповой этап главного еврокубка напрямую, выиграв чемпионат Испании в прошлом сезоне. Донецкий «Шахтёр» в свою очередь стал чемпионом Украины.
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