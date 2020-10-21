Тренер «Шахтёра»: в матче с «Реалом» игроки всё сделали фантастически

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал победу в матче с мадридским «Реалом» (3:2).
«Сегодняшняя победа — очень хороший результат. Понимали, какие сложности будут во время матча, определили стратегию. Выполнили всё запланированное. Игроки сделали всё фантастически. Мы были командой с первой до последней минуты матча.
Первый тайм — лучший тайм „Шахтера“ в этом сезоне. Мы создавали моменты. Во втором тайме тоже были возможности забить, но результат был очень скользким — 2:3. Это заставило нас ещё больше обороняться. Мы показали подкованность в тактике и технике», — приводит слова Каштру пресс-служба УЕФА.
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шахтёр» обыграл мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
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