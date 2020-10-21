Алексей Миранчук дебютировал за «Аталанту» в матче Лиги чемпионов

Полузащитник «Аталанты» россиянин Алексей Миранчук впервые вышел на поле в футболке бергамасков на 80-й минуте матча с «Мидтьюлланном» (3:0, второй тайм), заменив Дувана Сапату.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил о возвращении полузащитника Алексея Миранчука в состав команды в преддверии матча 4-го тура итальянской Серии А с «Наполи».



Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года, сумма трансфера составила € 14,5 млн. 25-летний футболист сборной России — воспитанник «Локомотива». В московском клубе остался его брат-близнец Антон.