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Алексей Миранчук дебютировал за «Аталанту» в матче Лиги чемпионов

Алексей Миранчук дебютировал за «Аталанту» в матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Аталанты» россиянин Алексей Миранчук впервые вышел на поле в футболке бергамасков на 80-й минуте матча с «Мидтьюлланном» (3:0, второй тайм), заменив Дувана Сапату.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил о возвращении полузащитника Алексея Миранчука в состав команды в преддверии матча 4-го тура итальянской Серии А с «Наполи».

Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года, сумма трансфера составила € 14,5 млн. 25-летний футболист сборной России — воспитанник «Локомотива». В московском клубе остался его брат-близнец Антон.

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