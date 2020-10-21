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«Бавария» разгромила «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

«Бавария» разгромила «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» принимала мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

На 28-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Кингсли Коман. В концовке первого тайма, на 41-й минуте, полузащитник Леон Горецка упрочил преимущество мюнхенского в счёте. На 66-й минуте хавбек «Баварии» Корентин Толиссо довёл счёт до разгромного. Через 6 минут Коман оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.

«Бавария» набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. Мадридский «Атлетико» (0) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе являются «Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург».

Лига чемпионов. Группа A. 1-й тур
21 октября 2020, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Коман – 28'   2:0 Горецка – 41'   3:0 Толиссо – 66'   4:0 Коман – 72'
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