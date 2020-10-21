«Бавария» разгромила «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» принимала мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



На 28-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Кингсли Коман. В концовке первого тайма, на 41-й минуте, полузащитник Леон Горецка упрочил преимущество мюнхенского в счёте. На 66-й минуте хавбек «Баварии» Корентин Толиссо довёл счёт до разгромного. Через 6 минут Коман оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.



«Бавария» набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. Мадридский «Атлетико» (0) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе являются «Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург».