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Гол Лукаку на 90-й минуте спас «Интер» от проигрыша «Боруссии» М

Гол Лукаку на 90-й минуте спас «Интер» от проигрыша «Боруссии» М
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» и завершилась со счётом 2:2.

Первый гол забил Ромелу Лукаку. После заброса от Дармиана мяч заметался по чужой штрафной и в итоге на линии вратарской расторопнее всех оказался Лукаку, пробивший с близкой дистанции точно в цель. Рами Бенсебаини сравнял счёт, реализовав пенальти.

Йонас Хофман вывел «Боруссию» вперёд. После длинной передачи из глубины поля Хофман выбежал один на один и уверенно пробил между ног Хандановичу в сетку ворот. На 90-й минуте после подачи с углового с правого фланга Бастони головой сбросил мяч во вратарскую, где Лукаку с близкой дистанции переправил мяч в сетку, сравняв счёт.

Лига чемпионов. Группа B. 1-й тур
21 октября 2020, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 2
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
1:0 Лукаку – 49'   1:1 Бенсебаини – 63' (пен)   1:2 Хофман – 84'   2:2 Лукаку – 90'
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