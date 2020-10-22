Гол Лукаку на 90-й минуте спас «Интер» от проигрыша «Боруссии» М

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» и завершилась со счётом 2:2.
Первый гол забил Ромелу Лукаку. После заброса от Дармиана мяч заметался по чужой штрафной и в итоге на линии вратарской расторопнее всех оказался Лукаку, пробивший с близкой дистанции точно в цель. Рами Бенсебаини сравнял счёт, реализовав пенальти.
Йонас Хофман вывел «Боруссию» вперёд. После длинной передачи из глубины поля Хофман выбежал один на один и уверенно пробил между ног Хандановичу в сетку ворот. На 90-й минуте после подачи с углового с правого фланга Бастони головой сбросил мяч во вратарскую, где Лукаку с близкой дистанции переправил мяч в сетку, сравняв счёт.
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