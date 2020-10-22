Итальянцы шутят над «вторжением русских» в «Инстаграм» «Аталанты» после гола Миранчука

Нападающий «Аталанты» Алексей Миранчук забил дебютный гол в первом матче за итальянскую команду. После этого российские болельщики оставили массу восторженных комментариев в «Инстаграме» «Аталанты».

«Ставь лайк, если смотрел матч только из-за надежды на игру Миранчука», — написал klimzhogolev.

«Какая левая у Миранчука! Горжусь», — добавила _wandering_s.

«Алексей — красавчик, удачный дебют», — отметил gleb_larin.

Итальянские болельщики иронично отнеслись к обилию комментариев на русском языке. Болельщики «Аталанты» также отметили дебют Миранчука.

«Вторжение русских начинается через 3...2...1» — пошутил ___daniell_.

«Я уже выучил русский», — добавил malli.1907.

«Какой старт в Лиге чемпионов уже во второй раз! Горжусь всеми вами, а особенно Миранчуком! Невероятно!», — написал beneee97.

Россиянин вышел на 80-й минуте матча с «Мидтьюлланном» при счёте 3:0, заменив Дувана Сапату. На 89-й минуте Миранчук отправил мяч в ворота датчан — Алексей принял мяч на линии штрафной и с места ударил в дальнюю девятку.