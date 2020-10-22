«Реал» впервые с 1986 года проиграл три матча подряд в Лиге чемпионов
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шахтёр» обыграл мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Таким образом, «Реал» впервые с 1986 года потерпел три поражения кряду в Лиге чемпионов, сообщается в «твиттере» Goal News. В прошлом сезоне ЛЧ «Королевский клуб» вылетел на стадии 1/8 финала, дважды уступив «Манчестер Сити» (1:2, 1:2).
Соперниками «Реала» и «Шахтёра» по группе B в Лиге чемпионов являются миланский «Интер» и мёнхенгладбахская «Боруссия».
Напомним, «Реал» вышел в групповой этап главного еврокубка напрямую, выиграв чемпионат Испании в прошлом сезоне. «Шахтёр» в свою очередь стал чемпионом Украины.
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