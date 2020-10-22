Кутепов повалил соперника, фанаты вспомнили «кровавую среду». Фото поражения «Спартака»

21 октября в Красноярске на стадиона «Центральный» в матче группового этапа Кубка России «Енисей» принимал «Спартак». Встреча завершилась со счётом 1:0.



Единственный гол забил нападающий «Енисея» Хуан Лескано в начале второго тайма. Несмотря на поражение, «Спартак» занял первое место в группе 2 и вышел в плей-офф Кубка России. Красно-белые набрали 3 очка, как и «Енисей» с «Родиной», однако опередили соперников по дополнительным показателям. Московской команде предстоит сыграть в 1/8 финала соревнований.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В прошлом сезоне петербургская команда в финале одолела «Химки». При этом турнир проводился по старому формату – без группового этапа.

Лучшие кадры с матча «Енисей» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.