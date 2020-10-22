Точный удар защитника «Краснодара» Рамиреса номинирован на звание лучшего гола тура в ЛЧ

Завершились все матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов и УЕФА опубликовал список претендентов на звание лучшего гола недели.

В список попал точный удар защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса в матче с «Ренном» (1:1). Также в списке находятся гол полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича в матче с донецким «Шахтёром» (2:3), точный удар хавбека «Баварии» Корентена Толиссо в игре с «Атлетико» (4:0), а также гол нападающего «Аталанты» Алехандро Гомеса в ворота «Мидтьюлланна».

Соперниками «Краснодара» и «Ренна» по группе Е являются лондонский «Челси» и «Севилья». В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» примет «Челси», а «Ренн» сыграет на выезде с «Севильей».