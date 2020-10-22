Венгер считает, что главная проблема Гризманна в «Барселоне» – это Месси

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением об игре за «Барселону» 29-летнего соотечественника Антуана Гризманна.

«Не играть на своей позиции в долгосрочной перспективе сложно. Вначале футболист принимает это, но, если он не удовлетворяет свои потребности в долгосрочной перспективе и чувствует, что позиция не позволяет ему использовать свои качества, он будет разочарован.

Сегодня Гризманн – игрок, который должен играть в центре, потому что у него отличный темп работы, точность в своих передачах. Он может быть опасен с последним пасом и забитыми голами, но есть проблема, потому что он находится в зоне игры Лионеля Месси», – приводит слова Венгера Goal.

В текущем сезоне Антуан Гризманн принял участие в 4 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых не отметился ни одним результативным действием.