Зидан: рад, что игроки «Реала» смогли переломить ход встречи с «Шахтёром» во 2-м тайме

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат домашней встречи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с донецким «Шахтёром» (2:3).

«Я вижу себя способным исправить ситуацию в «Реале», что и собираюсь попробовать сделать. Игроки мне помогут в этом. Мы будем искать решение, и мы его найдём. Теперь нам нужно подготовиться к субботней выездной игре с «Барселоной». Конечно, это плохое предчувствие, которое у нас возникает после этого результата в матче с «Шахтёром».

В этой игре получилось сочетание всего. Мы допустили ошибку перед первым голом, после чего нам не хватало немного уверенности, немного действий, понемногу всего в первом тайме.

Я рад за игроков, которые отреагировали и изменили ход встречи во втором тайме, потому что они не заслуживали этого. Это была плохая игра, плохая ночь. Я тренер, и мне нужно найти решение. За это несу ответственность я, и, поскольку первая половина встречи прошла со знаком «минус», я что-то сделал неправильно.

Первый гол изменил всё и в итоге стоил нам результата, но эта кампания Лиги чемпионов только началась, и мы не собираемся сдаваться», — цитирует Зидана Goal.