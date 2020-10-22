Винисиус Жуниор установил рекорд Лиги чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор установил историческое достижение в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Шахтёром» (2:3). Форвард поразил ворота соперника через 15 секунд после выхода на замену, сообщает Opta Sport. Это лучший показатель с момента появления официальной статистики от Opta в сезоне-2006/2007.



В первом тайме «Шахтёр» забил «Реалу» три мяча. В составе «горняков» мячи на счету Тете и Манора Соломона. Защитник «Реала» Рафаэль Варан забил автогол. Тете технично накрутил защитника и из штрафной пробил по воротам — Куртуа среагировал, но Варан, пытаясь опередить Детиньо, переправил мяч в свои ворота.



На 54-й минуте матча Лука Модрич отыграл один мяч, забив ударом в девятку. Спустя пять минут Винисиус Жуниор отобрал мяч у Марлоса, на скорости влетел в штрафную и хлёстко пробил точно в нижний угол ворот, забив второй гол мадридцев. В добавленное время судья отменил гол Вальверде из-за офсайда после VAR.

«Реал» впервые с 1986 года проиграл три матча подряд в Лиге чемпионов