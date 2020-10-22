Райан Гиггз: я и не думал, что Кавани настолько хорош

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз, в качестве игрока проведший 963 матча за «Манчестер Юнайтед», прокомментировал решение клуба подписать контракт с нападающим Эдинсоном Кавани.
«Кавани играл со сборной Уэльса в моём втором матче на посту главного тренера национальной команды. В той игре он был лучше Луиса Суареса. Я и не думал, что он настолько хорош.
Эдинсон уже долгое время не играл, поэтому может ощущать скованность. Но что получает «МЮ»: центрфорварда, о котором умоляли болельщики. Он настоящий центрфорвард. В команде есть Маркус Рашфорд, Марсьяль, который наполовину вингер, наповолину центрфорвард. Кавани же именно форвард. Он обладает опытом. Надеюсь, он будет делать одноклубников лучше, как Бруно", — цитирует Гиггза Goal со ссылкой на канал Webby & O’Neill’s в YouTube.
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