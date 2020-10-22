Первый тренер Миранчука: Лёша – это талант! Будет играть в «Барселоне», ещё посмотрите

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал дебютный гол своего воспитанника.



«Только мастер может забить так с места и полуразворота. Миранчук — это талант! Будет играть в «Барселоне», ещё посмотрите. Я тогда ещё говорил, что Лёша будет играть за границей, но никто не верил. А когда я говорю, всё сбывается.



Антону немного надо окрепнуть, и его ждёт «Аталанта». Пусть присоединяется к брату. Когда они вдвоём играют, то просто дополняют друг друга, получается ещё ярче», — сказал Воронков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Накануне, 21 октября, команда из Бергамо встречалась на выезде с «Мидтьюлланном» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 25-летний российский футболист вышел на замену на 80-й минуте, а уже спустя 8 минут забил гол, красиво отправив мяч в девятку и установив окончательный счёт — 4:0. После матча наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини похвалил Алексея.

Сёмин отреагировал на дебютный гол Алексея Миранчука за «Аталанту»