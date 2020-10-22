Самуэль Это’О вспомнил самый счастливый день за время в России

Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Самуэль Это’О поделился воспоминаниями о пребывании в России.



«День, когда я был максимально счастлив в России? Когда впервые прилетел в Махачкалу. Столько людей пришло! Такие счастливые! Не думал, что когда-нибудь поеду в эту часть света, а тут меня так встречают.



Кстати, я гулял по улицам Махачкалы, купался в Каспийском море. В горы, правда, не забирался. И всё время удивлялся. В новостях говорили, что Махачкала и Москва не особенно безопасные. Но я всегда чувствовал себя спокойно. В Москве однажды из-за пробок спустился в метро, и нормально. Люди не подходили, потому что не ожидали меня увидеть в таком месте. И думали: «Нет, это не он», — сказал Это’О в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Это`О рассказал, как дела: закончил учёбу в Гарварде и теперь просыпается в пять утра Мини-интервью с легендой успеете прочитать перед обедом.