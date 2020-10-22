Самуэль Это’О: если «Анжи» нужна помощь, я готов

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это’О высказался о нынешнем положении махачкалинской команды, а также выразил готовность помочь клубу.



«Знаю про «Анжи», да. Они опустились, им сложно, но фанаты всё равно с командой. Почему я и другие бывшие футболисты не помогли клубу? Если нужна помощь, я готов», — сказал Это’О в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.



Это’О защищал цвета «Анжи» с 2011 по 2013 год, когда команда играла в Российской Премьер-Лиге. В настоящее время махачкалинский коллектив выступает в Профессиональной футбольной лиге, третьем по силе дивизиону России.



В ходе своей карьеры Это’О также играл за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор» и «Катар СК».

Это`О рассказал, как дела: закончил учёбу в Гарварде и теперь просыпается в пять утра Мини-интервью с легендой успеете прочитать перед обедом.