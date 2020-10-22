Сергей Юран был представлен игрокам клуба «СКА-Хабаровск»

Главный тренер клуба «СКА-Хабаровск» Сергей Юран познакомился с игроками и поприсутствовал на первом общекомандном собрании.



«Сегодня на стадионе прошло общекомандное собрание, на котором Сергея Юрана представили «армейцам». С командой наставника познакомили председатель Попечительского совета «СКА-Хабаровск» Александр Шкурин и генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев», — сообщает пресс-служба клуба.

Просмотреть фото можно в "твиттере" «СКА-Хабаровск».

21 октября 51-летний российский специалист Сергей Юран, ранее возглавлявший подмосковные «Химки», стал главным тренером «СКА-Хабаровск». Контракт с Сергеем Юраном заключён до окончания сезона-2020/2021.



«СКА-Хабаровск» по итогам 16 туров ФНЛ располагается в турнирной таблице на 14-м месте, набрав 18 очков. В следующем туре хабаровчане на своём поле примут «Чертаново».