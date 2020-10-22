Йожеф Сабо: «Реал» проиграл «Шахтёру» ещё до игры, мог пропустить не три гола, а все шесть

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал победу «Шахтёра» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом» со счётом 3:2.



«Феноменальный результат. «Реал» был наказан за пижонство по отношению к «Шахтёру». Мадридцы вышли на поле, думали, что у «горняков» полулевый состав и сейчас они быстро выиграют. На самом деле, «Реал» проиграл этот матч ещё до игры. И мог пропустить не три гола, а все шесть. «Реал» давал много пространства игрокам «Шахтёра», а у «горняков» молодые и быстрые игроки, им только это и надо было. При этом они играли без шести основных игроков и добыли феноменальную победу. Молодцы.



Конечно, в перерыве Зидан попытался внести коррективы, накрутил игроков, замены сделал. «Реал» забил два гола, но Трубина вины в них нет.



Теперь к «Шахтёру» приедет «Интер». Но у итальянцев не такая оборона, как у «Реала». Они свои ворота не откроют. Кроме того, итальянцы не так давно играли с «Шахтёром», да и «Интер» приедет в Киев, уже посмотрев, как «горняки» разобрались с мадридцами. Думаю, ничья тоже будет хорошим результатом.



Конечно, «Шахтёру» можно бороться за выход из группы. И если «Динамо» сосредоточится на борьбе за третье место с «Ференцварошем», то «Шахтёр» может цепляться за борьбу с «Интером» и «Реалом», потому что в их составе есть молодые талантливые футболисты, а у «Динамо» таких ребят пока нет», — цитирует Сабо Meta-ratings.ua.

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