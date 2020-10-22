Журналист сравнил форварда «Барселоны» Фати с «чёрными торгашами, убегающими от полиции»

Испанский журналист стал участником скандала после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Ференцварош», состоявшегося 20 октября и завершившегося со счётом 5:1.
Одним из главных героев встречи стал нападающий сине-гранатовых Ансу Фати. 17-летний испанский футболист африканского происхождения удвоил преимущество своей команды под занавес первого тайма, а в начале второй половины встречи отдал голевой пас на капитана каталонцев Лионеля Месси.
Как сообщает Football Espana, у издания ABC вышел разбор матча, в котором автор уделил особое внимание цвету кожи Фати, высказываясь о нём в уничижительном тоне. В частности, он сравнил форварда с «чёрными уличными торгашами, убегающими при виде полицейских».
Фати является воспитанником «Барселоны», за главную команду которой выступает с прошлого года. В сборную Испании Ансу вызывается с этого года.
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