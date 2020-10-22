Гризманн ответил на скандальную статью о форварде «Барселоны» Фати

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн отреагировал на скандальную статью, в которой говорилось о его партнёре по атаке Ансу Фати.



«Ансу – выдающийся парень, заслуживающий уважения, как и любой другой человек. Нет расизму и грубости», — написал Гризманн в своём «твиттере».



Напомним, после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Ференцварош» (5:1), в котором Фати забил гол и отдал результативный пас, у издания ABC вышел разбор встречи, в котором автор уделил особое внимание цвету кожи Ансу, высказываясь о нём в уничижительном тоне. В частности, он сравнил 17-летнего испанского футболиста африканского происхождения с «чёрными уличными торгашами, убегающими при виде полицейских».



Фати является воспитанником «Барселоны», за главную команду которой выступает с прошлого года. В сборную Испании Ансу вызывается с этого года.

Журналист сравнил форварда «Барселоны» Фати с «чёрными торгашами, убегающими от полиции»