Гризманн ответил на скандальную статью о форварде «Барселоны» Фати

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн отреагировал на скандальную статью, в которой говорилось о его партнёре по атаке Ансу Фати.
«Ансу – выдающийся парень, заслуживающий уважения, как и любой другой человек. Нет расизму и грубости», — написал Гризманн в своём «твиттере».
Напомним, после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Ференцварош» (5:1), в котором Фати забил гол и отдал результативный пас, у издания ABC вышел разбор встречи, в котором автор уделил особое внимание цвету кожи Ансу, высказываясь о нём в уничижительном тоне. В частности, он сравнил 17-летнего испанского футболиста африканского происхождения с «чёрными уличными торгашами, убегающими при виде полицейских».
Фати является воспитанником «Барселоны», за главную команду которой выступает с прошлого года. В сборную Испании Ансу вызывается с этого года.
- 22 октября 2020
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