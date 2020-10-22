Орлов: тренерскому штабу «Зенита» большой минус за игру с «Брюгге»

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на поражение «Зенита» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).



«Опять зенитовцев не хватило на весь матч. Первый тайм провели вальяжно, академично, будто бы думали: «Да всё равно забьём». У «Брюгге» же пять основных игроков вообще не вышли на матч – это половина команды. Видимо, это расхолаживает. Даже не знаю, как это объяснить. Почему у игроков нет мотивации на Лигу чемпионов? Играют дома, 20 тысяч зрителей, прекрасное поле… Ну что ещё надо? А когда пропустили, клюнул жареный петух. Как понеслись! Казалось, всё будет нормально. Ловрен хорошо пробил, сравняли счёт. Но опять концовка матча. Почему не хватает сил? Это уже тенденция. Команда не готова функционально.



Я с интересом смотрел за «Локомотивом» и «Краснодаром». Они молодцы, взяли очки. Это говорит о том, что можно настроить себя так, чтобы концовку провести на высоком уровне. Дело в мотивации, игроках, тренерах. Вот эти две команды выдержали, взяли по очку на выезде, и все сравнивают их с «Зенитом». Болельщик всегда простит своей команде, если она будет отдавать все силы. Ну бывает такое, что не получается, у кого-то мастерства не хватает, но можем ли мы сказать, что «Зенит» бился за победу?



Ерохин до этого был героем. Ну что ж вы выпустили его на 88-й минуте? Я сам был футболистом. Вот я играю, забиваю, а тренер меня не выпускает на ответственный матч. Да я бы с ним, наверное, разругался. Какие у вас мотивы, господин тренер? Почему вы мне не доверяете? Семак говорит, что решили поменять тактику, но тактику всегда выбирают, отталкиваясь от возможностей футболистов. Ну если игра так пошла, выпусти Ерохина. Очевидно, что тренерскому штабу большой минус за эту игру», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Гендиректор «Зенита» прокомментировал проигрыш «Брюгге» в Лиге чемпионов