У Криштиану Роналду снова положительный тест на коронавирус. Он не сыграет с «Барселоной»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не поможет команде в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».



Как сообщает Marca, португалец прошёл ещё один тест на коронавирус, который вновь дал положительный результат. Согласно протоколу УЕФА для участия во встрече с сине-гранатовыми Криштиану должен был предоставить отрицательный тест за неделю до игры.



Напомним, 13 октября стало известно, что Роналду заразился коронавирусом. На следующий день 35-летний футболист принял решение вернуться в Турин и отбыть карантин там. Это было связано с тем, что в Италии правила отличаются от португальских и Криштиану пришлось бы находиться в изоляции 10 дней вместо 14.



Матч «Ювентус» — «Барселона» состоится 28 октября на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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