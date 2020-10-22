Гендиректор «Зенита» отреагировал на слова Кокорина о запрете высказываться о нём
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявление бывшего нападающего команды Александра Кокорина, ныне выступающего за «Спартак».
Футболист ранее, вспоминая о продолжительном судебном разбирательстве в своём отношении, заявил следующее: «Я знаю, что в «Зените» предупредили сразу, что никто не может высказаться, вообще никто – вплоть до расторжения контракта».
«Это полная ерунда. Никаких запретов не было и быть не могло», — приводит слова Медведева «РБК-Спорт».
Кокорин защищал цвета «Зенита» с 2016 по 2020 год. В «Спартак» 29-летний форвард перебрался минувшим летом на правах свободного агента. В ходе карьеры Александр также выступал за московское «Динамо». В сборную России вызывался с 2011 по 2017 год.
Александр Кокорин заявил, что игрокам «Зенита» запрещали высказываться о нём
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