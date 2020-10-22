Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хаманн: в 2025 году Клопп будет либо лежать на пляже, либо тренировать сборную Германии

Хаманн: в 2025 году Клопп будет либо лежать на пляже, либо тренировать сборную Германии
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Ливерпуля» немец Дитмар Хаманн оценил работу соотечественника Юргена Клоппа на посту главного тренера мерсисайдцев.

«Просто поразительно, что Юрген Клопп работает с „Ливерпулем“ уже пять лет. Когда ты успешен, время идёт быстрее. После победы в финальном матче Лиги чемпионов с „Тоттенхэмом“ в 2019-м и первого за 30 лет для „Ливерпуля“ чемпионского титула этот тренер уже стал живой легендой.

Я бы хотел, чтобы Клопп тренировал «Ливерпуль» и в 2025 году. Но к тому времени он либо будет лежать на пляже, либо станет тренером сборной Германии", — приводит слова Хаманна Sport Bild.

Юрген Клопп возглавил Ливерпуль в 2015 году. До этого он тренировал дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».

Юрген Клопп – об игре с «Аяксом»: это был не лучезарный футбол, но мы набрали три очка
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020