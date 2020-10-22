Хаманн: в 2025 году Клопп будет либо лежать на пляже, либо тренировать сборную Германии

Бывший полузащитник «Ливерпуля» немец Дитмар Хаманн оценил работу соотечественника Юргена Клоппа на посту главного тренера мерсисайдцев.

«Просто поразительно, что Юрген Клопп работает с „Ливерпулем“ уже пять лет. Когда ты успешен, время идёт быстрее. После победы в финальном матче Лиги чемпионов с „Тоттенхэмом“ в 2019-м и первого за 30 лет для „Ливерпуля“ чемпионского титула этот тренер уже стал живой легендой.

Я бы хотел, чтобы Клопп тренировал «Ливерпуль» и в 2025 году. Но к тому времени он либо будет лежать на пляже, либо станет тренером сборной Германии", — приводит слова Хаманна Sport Bild.

Юрген Клопп возглавил Ливерпуль в 2015 году. До этого он тренировал дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».