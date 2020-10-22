Кокорин: народ почему-то думает, что на налоги, которые они платят, содержимся мы

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал об отношении к деньгам.
«Народ почему-то думает, что на налоги, которые они платят, содержимся мы. «Мы вот платим налоги, а ребятам платят такие зарплаты». Я также плачу налоги, и они у меня суперогромные. Если взять всю мою историю и посчитать, будет приличная сумма.
Это стереотип, который сложился, что мы содержимся на их деньги. Если сравнить нас с ребятами из хороших клубов, сборных… Взять того же Неймара – он получает 40 миллионов. Это 3 миллиона евро в месяц. Никто не говорит, что мы на его уровне, поэтому мы получаем в 10 раз меньше.
Я смотрю на Абрамовича, у него три лодки по 200 метров. Я смотрю на него и им восхищаюсь. Неважно, где он заработал эти деньги, мне он нравится, он мне импонирует. А у нас наоборот. Никто не хочет сказать, что, наверное, ему тяжело было», – сказал Кокорин в интервью для YouTube канала PEOPLETALK TV.
- 22 октября 2020
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