Кокорин: народ почему-то думает, что на налоги, которые они платят, содержимся мы

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал об отношении к деньгам.



«Народ почему-то думает, что на налоги, которые они платят, содержимся мы. «Мы вот платим налоги, а ребятам платят такие зарплаты». Я также плачу налоги, и они у меня суперогромные. Если взять всю мою историю и посчитать, будет приличная сумма.



Это стереотип, который сложился, что мы содержимся на их деньги. Если сравнить нас с ребятами из хороших клубов, сборных… Взять того же Неймара – он получает 40 миллионов. Это 3 миллиона евро в месяц. Никто не говорит, что мы на его уровне, поэтому мы получаем в 10 раз меньше.



Я смотрю на Абрамовича, у него три лодки по 200 метров. Я смотрю на него и им восхищаюсь. Неважно, где он заработал эти деньги, мне он нравится, он мне импонирует. А у нас наоборот. Никто не хочет сказать, что, наверное, ему тяжело было», – сказал Кокорин в интервью для YouTube канала PEOPLETALK TV.

Кокорин — о СИЗО: понял, что нас не выпустят уже. Думал, что если дадут 5 лет — соглашусь