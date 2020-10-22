Источник: Роналду сможет сыграть с «Барселоной» при отрицательном тесте за сутки до матча

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может принять участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».



Как сообщает AS, португалец сможет выйти на поле, если за сутки до встречи его тест даст отрицательный результат. Ранее форвард прошёл ещё один тест на коронавирус, который вновь дал положительный результат.



Напомним, 13 октября стало известно, что Роналду заразился коронавирусом. На следующий день 35-летний футболист принял решение вернуться в Турин и отбыть карантин там. Это было связано с тем, что в Италии правила отличаются от португальских и Криштиану пришлось бы находиться в изоляции 10 дней вместо 14.



Матч «Ювентус» — «Барселона» состоится 28 октября на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

У Криштиану Роналду снова положительный тест на коронавирус. Он не сыграет с «Барселоной»