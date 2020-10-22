«Астана» одержала победу в первом матче под руководством Тихонова

В матче 14-го тура чемпионата Казахстана «Астана» из Нур-Султана обыграла костанайский «Тобол» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Дениса Тевяшова, ассистировали судьи на линиях Серик Жаппасбаев и Галымжан Айжигитов.

Единственный гол был забит в середине второго тайма — на 66-й минуте автором забитого мяча стал Алексей Щёткин. Таким образом, «Астана» добилась победы в первом матче под руководством российского тренера Андрея Тихонова.

«Астана», набрав 24 очка, занимает второе место в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги. Лидером турнира является «Кайрат» (32). Следующий матч «Астана» проведёт 25 октября на выезде с «Ордабасы».