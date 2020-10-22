«Всему есть предел». Мозес возмутился убийствами протестующих в Нигерии
Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал гибель мирных жителей во время протестов в его родной стране.
«Почему убивают невинных митингующих? Всему есть предел. Нигерийцы имеют право протестовать и не быть за это убитыми», — написал Мозес на своей странице в «Твиттере».
Протесты в Нигерии начались с целью упразднения Специального отряда по борьбе с грабежами (SARS). Волнения не прекратились после того, как подразделение расформировали. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари анонсировал масштабные реформы правоохранительных органов. Из-за протестов в штатах Эдо и Лагос ввели комендантский час. По данным правозащитной организации Amnesty International, в ходе протестов погибли 12 человек.
Диогу Жота: Нигерия истекает кровью!
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