Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Всему есть предел». Мозес возмутился убийствами протестующих в Нигерии

«Всему есть предел». Мозес возмутился убийствами протестующих в Нигерии
Футбол / РПЛ 0

Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал гибель мирных жителей во время протестов в его родной стране.

«Почему убивают невинных митингующих? Всему есть предел. Нигерийцы имеют право протестовать и не быть за это убитыми», — написал Мозес на своей странице в «Твиттере».

Протесты в Нигерии начались с целью упразднения Специального отряда по борьбе с грабежами (SARS). Волнения не прекратились после того, как подразделение расформировали. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари анонсировал масштабные реформы правоохранительных органов. Из-за протестов в штатах Эдо и Лагос ввели комендантский час. По данным правозащитной организации Amnesty International, в ходе протестов погибли 12 человек.

Диогу Жота: Нигерия истекает кровью!
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020