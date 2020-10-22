Четыре игрока «Боруссии» вернулись в строй в преддверии матчей с «Шальке» и «Зенитом»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр в преддверии матча с «Шальке-04» в 5-м туре Бундеслиги рассказал о состоянии футболистов, которые не играли с «Лацио» в матче Лиги чемпионов (1:3).
«Все игроки, которые принимали участие в матче с „Лацио“, вернулись из Рима здоровыми. Торган Азар и Нико Шульц снова приняли участие в командной тренировке. Эмре Джан и Мануэль Аканджи также участвовали в занятиях. Это довольно неплохо», — приводит слова Фавра пресс-служба «Боруссии».
Джан и Азар не играли в последних матчах из-за травм, у Аканджи был обнаружен коронавирус. 28 октября команда Люсьена Фавра сыграет с «Зенитом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 24 октября «Боруссия» встретится с «Шальке-04».
«Лацио» обыграл дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов
- 22 октября 2020
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