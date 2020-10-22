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Хамес пропустит матч «Эвертона» с «Саутгемптоном»

Хамес пропустит матч «Эвертона» с «Саутгемптоном»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, что в гостевом матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» ему придётся обойтись без колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.

«К сожалению, у Хамеса появились проблемы ещё в самом начале матча с „Ливерпулем“. На первых минутах дерби Хамес был остановлен подкатом Вирджила ван Дейка, и я думаю, что он не сможет принять участие в игре против „Саутгемптона“, — приводит слова Анчелотти пресс-служба «Эвертона».

Хамес провёл 5 матчей в нынешнем розыгрыше АПЛ, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами.

Матч «Саутгемптон» — «Эвертон» состоится 25 октября. «Ириски» занимают первое место в турнирной таблице АПЛ с 13 очками в активе. «Святые» идут на 12-й строчке, набрав 7 очков.

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