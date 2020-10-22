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«Реал» рассматривает Почеттино и Рауля на пост главного тренера

«Реал» рассматривает Почеттино и Рауля на пост главного тренера
Футбол / Испания 0

Руководство мадридского «Реала» может уволить Зинедина Зидана с поста главного тренера команды, утверждает AS.

По данным источника, «Королевский клуб» рассматривает кандидатуры бывшего наставника «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино и тренера резервной команды «Реала» — «Кастильи» Рауля Гонсалеса. Президент «Реала» Флорентино Перес считает Рауля идеальной кандидатурой.

Что касается Почеттино, то он хочет получить долгосрочный контракт, благодаря которому он будет чувствовать себя защищённым. В этом случае специалист смог бы получить всю зарплату до конца контракта. Впрочем, политика «Реала» заключается в том, чтобы выплачивать уволенным тренерам только ту часть зарплаты, которая осталось до конца текущего сезона, а также за последний год контракта.

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