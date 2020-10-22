«Стиль четверга». Роналду показал новый образ, находясь на самоизоляции

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал новый образ, находясь на самоизоляции.

«Стиль четверга», — написал Роналду в своём «твиттере», прикрепив свою фотографию с новой причёской «под ноль».

Ранее стало известно, что 35-летний форвард заразился коронавирусом. Сообщалось, что Роналду переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо.



Португалец перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в двух матчах чемпионата Италии (два — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. За сборную Португалии сыграл 167 матчей и забил 101 гол.