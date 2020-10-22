Анчелотти: Пикфорд расстроен, что ван Дейк получил травму. Желаем ему поскорее поправиться

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что вратарь «ирисок» Джордан Пикфорд и все остальные в клубе желают защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку скорейшего выздоровления после травмы, полученной в недавнем дерби.
«Мы сожалеем о травме Вирджила ван Дейка и желаем, чтобы он поскорее поправился. Это был неудачный контакт с Пикфордом. В Премьер-лиге очень высокие скорости, поэтому здесь легко чуть опоздать. Джордан немного опоздал, но он стремился выбить мяч, а не ударить ван Дейка. Не думаю, что правильно говорить о преднамеренном нанесении травмы, и Вирджил это понимает. Джордан очень расстроен и очень разочарован тем, что ван Дейк получил травму. Случился жёсткий контакт. Возможно, бросок был несвоевременным, но в футболе такое случается», — приводит слова Анчелотти пресс-служба «Эвертона».
Матч 5-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ливерпуль» завершился со счётом 2:2. Ван Дейк покинул поле на 11-й минуте, и впоследствии у него диагностировали серьёзную травму колена.
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