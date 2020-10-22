«Счастье есть!» Мама Алексея Миранчука отреагировала на первый гол сына за «Аталанту»

Елена Миранчук, мама полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировала его гол в дебютном матче за итальянский клуб.



«Спасибо большое за колоссальную поддержку всех болельщиков! Счастье есть. Созвонилась с Лешей после матча. Он в отличном эмоциональном состоянии. Очень рад. Алексей был травмирован, не мог помочь команде, и вот дебют. Ещё и с голом», — сказала Елена Миранчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Алексей Миранчук вышел на 80-й минуте матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» при счёте 3:0, заменив Дувана Сапату. На 89-й минуте Миранчук отправил мяч в ворота датчан — Алексей принял мяч на линии штрафной и с места ударил в дальнюю девятку.