«Вольфсберг» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Сегодня, 22 октября, состоится матч «Вольфсберг» — ЦСКА. Встреча 1-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «Вёртерзе» в Клагенфурте (Австрия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вольфсберг» — ЦСКА.
Обслужит встречу немецкая бригада арбитров под руководством Саши Штегеманна, ассистировать будут судьи на линиях Кристиан Гиттельман и Доминик Шаль. Резервный судья — Сёрен Шторкс.
Соперниками «Вольфсберга» и ЦСКА по группе К являются нидерландский «Фейеноорд» и хорватское «Динамо» из Загреба, которые также проведут свой матч сегодня.
Из-за травм московскому клубу не помогут полузащитник Ильзат Ахметов и нападающий Илья Шкурин.
«Вольфсберг» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на встречу группового этапа Лиги Европы
- 22 октября 2020
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