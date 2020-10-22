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«Вольфсберг» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Вольфсберг» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 22 октября, состоится матч «Вольфсберг» — ЦСКА. Встреча 1-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «Вёртерзе» в Клагенфурте (Австрия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вольфсберг» — ЦСКА.

Обслужит встречу немецкая бригада арбитров под руководством Саши Штегеманна, ассистировать будут судьи на линиях Кристиан Гиттельман и Доминик Шаль. Резервный судья — Сёрен Шторкс.

Соперниками «Вольфсберга» и ЦСКА по группе К являются нидерландский «Фейеноорд» и хорватское «Динамо» из Загреба, которые также проведут свой матч сегодня.

Из-за травм московскому клубу не помогут полузащитник Ильзат Ахметов и нападающий Илья Шкурин.

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