Алексей Миранчук — о дебюте за «Аталанту»: приятно вернуться в игру

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал свой дебютный матч за итальянский клуб. Хавбек принял участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтъюлланном» (4:0). Россиянин вышел на поле на 80-й минуте и успел забить гол до завершения матча.

«Приятно снова вернуться в игру. Спасибо всем за поддержку, давайте продолжим работать», — написал Миранчук в своём «инстаграме».

Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года, сумма трансфера составила € 14,5 млн. 25-летний футболист сборной России — воспитанник «Локомотива». Алексей подписал с итальянским клубом соглашение, которое будет действовать до лета 2024 года. В московском клубе остался его брат-близнец Антон.