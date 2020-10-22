Алексей Миранчук — о дебюте за «Аталанту»: приятно вернуться в игру
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал свой дебютный матч за итальянский клуб. Хавбек принял участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтъюлланном» (4:0). Россиянин вышел на поле на 80-й минуте и успел забить гол до завершения матча.
«Приятно снова вернуться в игру. Спасибо всем за поддержку, давайте продолжим работать», — написал Миранчук в своём «инстаграме».
Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года, сумма трансфера составила € 14,5 млн. 25-летний футболист сборной России — воспитанник «Локомотива». Алексей подписал с итальянским клубом соглашение, которое будет действовать до лета 2024 года. В московском клубе остался его брат-близнец Антон.
«Счастье есть!» Мама Алексея Миранчука отреагировала на первый гол сына за «Аталанту»
- 22 октября 2020
-
19:54
-
19:46
-
19:43
-
19:43
-
19:40
-
19:36
-
19:19
-
19:18
-
19:09
-
18:52
-
18:52
-
18:43
-
18:38
-
18:30
-
18:23
-
18:19
-
18:15
-
18:12
-
17:56
-
17:56
-
17:46
-
17:44
-
17:40
-
17:14
-
17:11
-
16:56
-
16:37
-
16:03
-
15:59
-
15:59
-
15:57
-
15:55
-
15:50
-
15:42
-
15:27
Партнерский контент