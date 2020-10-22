Моуринью: «Тоттенхэм» попробует выиграть Лигу Европы

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед началом группового этапа Лиги Европы заявил, что «шпоры» намереваются побороться за этот титул.



«Мы собираемся попробовать дойти до самого конца. Это будет нелегко, так как это очень долгое соревнование, со сложным групповым этапом.



Даже если вы удачно проводите групповой этап, в плей-офф вы можете сразу получить команды из Лиги чемпионов, что очень несправедливо», — приводит слова главного тренера «шпор» BBC.



Жозе Моуринью в качестве главного тренера дважды участвовал во втором по значимости клубном турнире Европы и оба раза выигрывал его — с «Порту» в 2003 году и «Манчестер Юнайтед» в 2017 году.



«Тоттенхэм» принимает участие в Лиге Европы впервые за четыре сезона. В трёх предыдущих они выступали в Лиге чемпионов. Сегодня им предстоит домашняя игра против австрийского ЛАСК. Начало встречи в 22:00 по мск.

Больше миллиарда истратил Гвардиола на трансферы за 10 лет. У Моуринью запросы скромнее Сколько стоит построить команду-мечту.