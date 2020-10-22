Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Моуринью: «Тоттенхэм» попробует выиграть Лигу Европы

Моуринью: «Тоттенхэм» попробует выиграть Лигу Европы
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед началом группового этапа Лиги Европы заявил, что «шпоры» намереваются побороться за этот титул.

«Мы собираемся попробовать дойти до самого конца. Это будет нелегко, так как это очень долгое соревнование, со сложным групповым этапом.

Даже если вы удачно проводите групповой этап, в плей-офф вы можете сразу получить команды из Лиги чемпионов, что очень несправедливо», — приводит слова главного тренера «шпор» BBC.

Жозе Моуринью в качестве главного тренера дважды участвовал во втором по значимости клубном турнире Европы и оба раза выигрывал его — с «Порту» в 2003 году и «Манчестер Юнайтед» в 2017 году.

«Тоттенхэм» принимает участие в Лиге Европы впервые за четыре сезона. В трёх предыдущих они выступали в Лиге чемпионов. Сегодня им предстоит домашняя игра против австрийского ЛАСК. Начало встречи в 22:00 по мск.

Больше миллиарда истратил Гвардиола на трансферы за 10 лет. У Моуринью запросы скромнее
Сколько стоит построить команду-мечту.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020