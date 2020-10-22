УЕФА объявил выговор «Карабаху» за воинское приветствие в матче с «Легией»

Дисциплинарный комитет УЕФА (CEDB) объявил выговор азербайджанскому «Карабаху» за демонстрацию воинского приветствия в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с польской «Легией» (3:0).

«За использование матча Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021 с „Легией“ для действий неспортивного характера — выполнения военного салюта, неуместного с учётом конкретного политического контекста — CEDB принял решение сделать „Карабаху“ выговор», — сообщает пресс-служба УЕФА.

В матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА «Карабах» обыграл «Легию» со счётом 3:0 и завоевал путёвку в групповой этап.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан сообщили о потерях среди военных и гражданского населения и возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.