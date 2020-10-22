Евгений Гинер: ЦСКА как был частным клубом, так и останется им

Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что «армейцы» по-прежнему остаются частным клубом, несмотря на переход большей части акций под контроль государственной корпорации ВЭБ.РФ.

«Я благодарен ВЭБу и Игорю Ивановичу Шувалову, которые помогли нам в тяжёлый момент. Сегодня у нас есть конкретная сумма — стоимости этих акций. Теперь мы не платим проценты кредита, как это было раньше. А будем оплачивать «тело» и потихонечку выкупать акции. Когда мы выкупим какую-то часть этих акций, надеюсь, что ВЭБ всё равно останется нашим партнёром. Иметь рядом такого партнёра и людей, которые так тебе помогают, — здорово.

Для меня не стоит вопрос — или я главный, или ухожу. У нас единый коллектив, мы грамотно движемся вперёд все вместе, мы партнёры, мы слышим друг друга. Это главное. При этом подчеркну, что ВЭБ на спортивную часть никаких денег не даёт. Мы не собираемся становиться госпредприятием. ЦСКА как был частным клубом, так и останется им. Государевы деньги тратить на футбол неправильно. Это было и остаётся моей позицией.



77,63% процента акций ЦСКА сейчас у ВЭБа, остальные — мои. Но я надеюсь, что у нас появятся и новые партнёры. Со временем. И это будут не корпорации, а частные лица", — приводит слова Гинера Sport24.