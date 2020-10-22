Зиеш: переход в «Челси» состоялся во многом благодаря Лэмпарду

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш отметил вклад главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда в его переезд на Туманный Альбион.



«Это лето было подходящим временем для меня, чтобы двигаться дальше и делать шаг вперёд, но я действительно счастлив, что провёл последние два года в „Аяксе“, потому что это улучшило меня не только как личность, но и как футболиста.



Во время переговоров между клубами мы с Фрэнком Лэмпардом разговаривали по телефону, и то, как он говорил об игре в футбол, было для меня самым важным в то время. Я воспитанник „Аякса“, и там мы любим играть в футбол, поэтому мы поговорили и об этом, и о моей возможной роли в „Челси“. После этого мне стало ясно, что он мне доверяет», — приводит слова марокканца официальный сайт «аристократов».

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