Манчини запостил неоднозначную картинку с шуткой на тему пандемии коронавируса

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини на своей странице в «Инстаграме» опубликовал картинку с шуткой на тему пандемии коронавируса.
На изображении медсестра в больнице спрашивает пациента: «Как вы заразились?» Он ответил: «Смотрел новости».
Пост главного тренера сборной Италии вызвал бурную реакцию пользователей социальных сетей, после чего Манчини отключил комментарии к своим записям.
Вчера, 21 октября, число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии впервые за время эпидемии превысило 15 тыс. человек, сообщило министерство здравоохранения. За сутки коронавирусом заразились 15 199 человек. Согласно данным минздрава, в общей сложности с начала эпидемии в Италии зафиксировано 449 648 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
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